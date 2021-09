Liam Gallagher, da banda Oasis, aparece com rosto machucado após cair de helicóptero

19/09/2021 | 15:11



Liam Gallagher, fundador e ex-vocalista da banda Oasis, surpreendeu ao aparecer com o rosto todo machucado nas redes sociais. Em um post no Twitter, o músico contou que caiu de um helicóptero após fazer um show no Festival da Ilha de Wight na última sexta-feira, 17.

Na imagem, é possível ver uma série de hematomas no rosto do cantor, que está cheio de curativos e pomadas. Na legenda, ele brincou:

Olhe isso, eu caí do helicóptero na noite passada. Quem disse que o rock & roll está morto? Consegui a foto para a capa do meu próximo álbum.

Antes de falar sobre o acidente, Liam fez um post enigmático sobre a vida.

A vida é preciosa, vamos fazer acontecer. Eu não estou brincando, só podemos fazer isso uma vez. Estou vindo de uma bagunça, estou saindo com estilo.