Filhos de Cid Moreira processam madrasta de novo, diz colunista

19/09/2021 | 15:10



Segundo informações do colunista Leo Dias, os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo, entraram na justiça novamente contra a madrasta, Fátima Sampaio, dessa vez eles acusam a mulher de vender um imóvel avaliado em 8 milhões de reais a um preço baixo com objetivo de se livrar de tudo o que Cid tem em seu nome para não correr o risco de dividir algo com os demais herdeiros do jornalista.

Os descendentes do ex-apresentador do Jornal Nacional, anteriormente, afirmaram que a madrasta mantém o marido em cárcere privado, além de ter passado todos os bens que Cid possui para o nome dela - os dois pedem à Justiça que os tornem tutores legais do pai.