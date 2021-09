Após briga de família, mãe de Gabriel Medina fecha instituto dele, diz colunista

19/09/2021 | 14:10



E a briga continua! Isso porque Simone, mãe de Gabriel Medina, segundo informações do colunista Leo Dias, que cuidava do instituto que tem o nome do surfista resolveu encerrar o projeto.

Moradores de Maresias, cidade litoral de São Paulo, onde ficava a sede da iniciativa, falaram que o desmonte do local começou na última quarta-feira, dia 15, um dia após Medina vencer seu tri campeonato mundial de surfe - pessoas próximas a família dizem que Simone está encerrando o Instituto Gabriel Medina porque o terreno está em seu nome.

Por sua vez, nas redes sociais, é possível ver internautas reclamando da falta de postagens - a última publicação no Instagram é de julho do ano passado. Além de comentários relatando que a organização já está sem funcionar há um tempo.