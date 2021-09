Chico Buarque e Carol Proner se casam no Rio de Janeiro

19/09/2021 | 13:10



Chico Buarque e Carol Pronet estão casados! Juntos desde 2017, eles oficializaram a união civil no último sábado, dia 18. O registro foi compartilhado pela página oficial do cartório de Itaipava, no Rio de Janeiro.

Para nós celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior! Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Buarque e Carol Proner! Desejamos toda a felicidade do mundo aos noivo, dizia o post do tabelionato, que informou que ainda teve autorização do casal para compartilhar publicamente a imagem.

Um perfil administrado por fãs do artista ainda compartilhou um vídeo do casal aos beijos após a cerimônia.