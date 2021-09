Gui Araújo revela armação de Anitta para não ser cancelada e lamenta término com Gabi Brandt

19/09/2021 | 13:10



Gui Araújo está abrindo o jogo durante o confinamento em A Fazenda 13. Em uma conversa, o influenciador revelou a estratégia que Anitta usou para não ser cancelada ao quebrar a quarentena no início de 2020, no período que eles ainda namoravam.

- Um dia a gente se viu, ela foi embora e me chamou dizendo que um jornalista do Rio [de Janeiro] descobriu que a gente estava se vendo. Ela disse: Vão querer cancelar a gente amanhã. Descobriram que a gente está se vendo aqui e minha equipe está aqui.

Com medo da repercussão da notícia, Anitta decidiu criar uma armação nas redes sociais.

- Eu pensei: Meu Deus. Tinham acabado de cancelar uma galera porque saiu. Aí ela falou: Amanhã, ao meio-dia, vai sair no jornal a matéria que eu e você estamos quebrando a quarentena. Minha equipe está aqui em casa agora e se você quiser vir aqui resolver isso me fala.

E continua:

- Ela falou: Bom, só tem um único jeito da gente não ser cancelado. É eu mostrar que você já estava aqui em casa, e que já estava aqui e que a gente não estava cancelando [furando] a quarentena. E foi tudo planejado.

Anitta então pediu para que Gui fosse até a porta de sua casa e gravou o momento em que ele chegava.

- E falou: Olha quem chegou. Até que enfim. Vou ficar a quarentena trancada com ele, não tem nem o que vocês falarem. Aí ela fez isso. Cancelaram a notícia, porque não tem nada a ver quando você solta.

Término com Gabi Brandt

Em outro momento, o influenciador também revelou que se arrepende do término com Gabi Brandt, com quem namorou por dois anos. Em conversa com Aline Ribeiro, Gui conta que traiu a jovem com outra mulher.

- Eu saí do reality [De Férias Com o Ex] de casal. Todo mundo achava que era um relacionamento maravilhoso... e era. Só que eu comecei com trabalho, viagem, cinco dias de carnaval em Salvador? Aí um dia vazaram uma imagem com uma menina. Se eu não tivesse vacilado, a gente estaria junto até hoje.