Mônica Benini ganha chá de bebê surpresa de Junior Lima e amigas

19/09/2021 | 12:10



Mônica Benini foi surpreendida com um chá de bebê no último sábado, dia 18. Nas redes sociais, a esposa de Júnior Lima contou que ganhou a celebração do marido, familiares e amigos. O evento aconteceu de forma intimista por causa da pandemia do novo coronavírus e alguns convidados fizeram presença de forma virtual.

E a feliz coincidência de, no dia que eu posto um texto falando sobre a gestação e a solidão do isolamento, receber uma surpresa linda dos amores que me cercam? Eu tenho mesmo é que agradecer à vida por trazer pessoas tão especiais pra perto? e por ter permitido que elas permanecessem. Organizaram um chá surpresa, convidaram quem tá longe, mas sempre perto, pra se fazer presente online, enviaram chazinhos de lembrança e o mais delicioso de tudo: eu fui totalmente surpreendida, começou ela.

A influenciadora contou que se emocionou muito e ainda agradeceu os envolvidos na surpresa:

A dose de ocitocina do dia foi mais do que garantida? eu chorei horrores. Amo muito cada uma de vocês! Que sorte a minha! Obrigada, obrigada!(Não deu pra marcar todo mundo, mas sintam toda minha gratidão? inclusive quem não pode ficar online, estão todas aqui no coração) @lais_benini @franpiva @marlene_benini @junior_lima sem palavras pra vocês.

O casal, que está à espera de Lara, também é pai de Otto, de quatro anos de idade.