Adele publica primeira foto com o namorado, Rich Paul

19/09/2021 | 11:10



Assumidos! Adele não esconde mais que está se relacionando com Rich Paul. No Instagram, a cantora, de 33 anos de idade, publicou pela primeira vez uma foto com o agente do jogador de basquete LeBrom James.

Os dois apareceram produzidos e posaram com o rostinho colado para um clique feito em uma cabine fotográfica. Na legenda, a cantora apenas deixou um emoji de coração.

Adele e Rich já haviam sido flagrados juntos em um jogo da NBA em agosto deste ano, mas o casal vinha sendo discreto até então e não comentava o relacionamento.

Em abril de 2019, Adele oficializou a separação com o empresário Simon Konecki, pai do filho de oito anos dela, Angelo Adkins.