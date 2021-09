Sinfônica de Santo André une música com arte digital

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/09/2021 | 09:56



A Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) apresenta mais novidades no formato digital. São duas videoartes criadas pelo artista visual Lucas Lima para as músicas Se eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil, e O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc, gravadas pela orquestra com interpretação do cantor andreense Fernando Lauria no Teatro Municipal. O material está disponível no canal da sinfônica no YouTube (bit.ly/3ng37Gf).

As videoartes foram criadas para trazer sensações diferentes para as apresentações. Elas misturam técnicas diversas de animação e interferência nas gravações, que transportam o expectador para cenas e ambientes imaginados a partir das composições. “As narrativas foram influenciadas tanto pela letra e voz das músicas quanto pela própria ambientação da orquestra”, explica Lima.

Para a música de Gilberto Gil, a animação trabalha a dualidade do ser humano. Para ilustrar, foram explorados ambientes isolados e personagens reflexivos. Já para o vídeo do clássico de Aldir Blanc, as cenas ilustram natureza e animais em vários ambientes diversos, iniciando em um palco de circo, dando a ideia de uma apresentação cômica.

“A Sinfônica de Santo André foi pioneira, nestes anos de pandemia, em propor novas possibilidades, novas formas, novos meios de diálogo entre a música sinfônica e a arte visual dos meios digitais. Esta nova parceria com Lucas Lima, artista visual com linguagem bem particular na arte da animação, é nossa nova contribuição de como podemos entender a arte sinfônica na contemporaneidade”, explica o maestro Abel Rocha, regente e diretor artístico da Ossa.

OSSA

A Orquestra Sinfônica de Santo André foi criada em 1987. Ao longo dos anos, tornou-se um instrumento de divulgação de cultura para a cidade e a região. Graças à sua programação sólida e projetos artísticos diferenciados, mesmo durante o período da pandemia do novo coronavírus, hoje é uma das orquestras sinfônicas mais respeitadas do Estado de São Paulo. Desde março de 2014, a OSSA é dirigida pelo maestro Abel Rocha, que traz sua colaboração para a programação do conjunto.