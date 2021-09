Bruna Marquezine posa com look transparente durante passeio de lancha na Grécia

19/09/2021 | 09:10



Bruna Marquezine inovou na pose e chamou a atenção dos internautas na noite do último sábado, dia 18, quando compartilhou uma série de fotos em que aparece em uma lancha em Mykonos, na Grécia.

A atriz apareceu com um vestido transparente, que deixava a lingerie à mostra, da grife Di Petsa, com a frase água benta, água do mar escrita no busto da peça em inglês.

A lingerie também vinha com a palavra wet, molhado em inglês, escrita na parte da frente, enquanto na parte de trás é possível ler a frase, em inglês, Our bodily fluids, water filtered through our bodies, bodily water, que traduzido quer dizer: Nossos fluidos corporais, água filtrada por nossos corpos, água corporal.

Os cliques feitos pelo fotógrafo João Viegas, claro, renderam comentários elogiosos na página da atriz.