Marinho perde pênalti, Santos empata com o Ceará e chega a 9 jogos sem vencer

18/09/2021 | 23:21



O Santos teve a chance de colocar um ponto final na crise no Ceará, mas esbarrou em um pênalti perdido pelo atacante Marinho, que escorregou na hora da cobrança. Com o empate por 0 a 0, neste sábado, no Castelão, o time da Vila Belmiro completou sete jogos sem vencer (cinco empates e duas derrotas) no Brasileirão. Considerando todas as competição, são nove partidas seguidas sem vitória.

Com 23 pontos, a equipe está apenas dois acima do América-MG, time que abre a zona da degola e que enfrenta o Corinthians neste domingo. A igualdade também foi ruim para o time da casa, que acumula seis jogos sem vitória.

Em seu terceiro jogo, o técnico Fábio Carille ainda não venceu e a equipe não marcou gols sob seu comando. Além do 0 a 0 deste sábado, o treinador que substituiu Fernando Diniz coleciona um empate com o Bahia (0 a 0) e um revés para o Athletico Paranaense na queda na Copa do Brasil (1 a 0).

O empate exemplifica as dificuldades do time fora de casa. No Campeonato Brasileiro, o Santos só conseguiu ganhar da Chapecoense como visitante. Em nove jogos fora de casa, a equipe segurou três empates e sofreu cinco derrotas.

Carille adotou o esquema 3-4-3, promovendo a estreia do zagueiro uruguaio Emiliano Velásquez, ao lado de Danilo Boza e Wagner Leonardo. O time sofreu menos do que vinha sofrendo nos outros jogos. Marinho, Léo Baptistão e Marcos Guilherme formam o trio ofensivo, mas faltava velocidade na transição.

A formação deixou o time encorpado, com mais posse de bola e possibilidade de pressionar a saída de bola. Era um time mais intenso, preocupado com a crise. Mesmo com menor posse de bola, o time da casa foi mais objetivo, finalizando mais.

Mesmo com muita vontade dos dois lados, o jogo foi truncado e fraco tecnicamente, com muitos erros de passe e enorme dificuldade para construção de jogadas de ataque. A necessidade de vitória também pesava no lado emocional.

Na melhor chance do Santos, aos 26 do primeiro tempo, Jean Mota chutou de longe, a bola desviou em Messias, e o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti após consulta ao VAR. Marinho desperdiçou a cobrança. O atacante escorregou na hora da batida, em um lance idêntico ao que ocorreu com o atacante Pedro, do Flamengo, em partida diante do Fortaleza, no mesmo estádio, no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Carille tentou deixar o time mais ofensivo ao trocar o lateral Pará pelo atacante Ângelo. Não funcionou. A exemplo do primeiro tempo, as equipes continuaram com dificuldade para criar jogadas de perigo. O Ceará pressionou na reta final. A melhor chance foi um chute de Gabriel Dias que o goleiro João Paulo espalmou aos 37.

Ficha técnica

Ceará 0 x 0 Santos

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Geovane (Marlon), Fernando Sobral, Vina (Yone) e Kelvyn (Lima); Jael (Kleber) e Rick (Erick). Técnico: Tiago Nunes

Santos: João Paulo; Danilo Boza, Velázquez e Wagner; Pará (Ângelo), Camacho (Ivonei), Jean Mota (Zanocelo) e Felipe Jonatan; Marinho, Léo Baptistão (Raniel) e Marcos Guilherme. Técnico: Fábio Carille

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Amarelos: Kelvyn, Messias, Pará, Camacho, Erick.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).