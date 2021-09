O jeito foi levar Batata de São Bernardo para Jundiaí

Ademir Medici



19/09/2021 | 00:01



Hoje é o aniversário de Max Gehringer, integrante do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), escritor e palestrante. Ora está na TV, ora no rádio, ora viajando e ministrando palestras pelo Brasil, ora autografando seus 22 livros sobre o mundo corporativo, ora lecionando. E com tantas atribuições, Max não esquece Batata, o avante da extinta Sociedade Esportiva Irmãos Romano, da Vila do Tanque, em São Bernardo, que sempre fazia gols quando enfrentava o Paulista de Jundiaí. Até que...



O linguajar ‘jundiaiês’

Depoimento: Max Gehringer

Aprecio histórias antigas, de todos os tipos. Escrevi obras sobre reformas ortográficas da língua portuguesa, internet, automóveis no Brasil e etimologia.

No campo dos esportes, meu foco sempre foram as Copas do Mundo. Comecei a fazer pesquisas sobre elas há 25 anos e lancei duas coleções sobre a história das Copas, uma encartada na revista Placar e outra em ebooks, porque o material já tem mais de 7.000 páginas.

Lancei também um livro pela Editora Globo, que precisou ser sumarizado por nosso colega Celso Unzelte para caber em 400 páginas.

PAULISTA

Torço desde criança pelo Paulista de Jundiaí. Na adolescência, acompanhei o time em caravanas, com todos os riscos que isso gerava. Como tem acontecido com muitos outros clubes pelo Brasil, o Paulista também foi vítima da possibilidade de a juventude ter muito mais coisas interessantes para fazer hoje do que nós tínhamos quando éramos jovens e o futebol era nosso único divertimento. Acredito que atualmente haja mais garotos jundiaienses torcendo para times europeus do que para o Paulista.

GRANDE ABC

Na década de 1960, o Irmãos Romano (de São Bernardo) tinha um ponteiro direito, Batata, que sempre marcava gols no Paulista, como acontecia com o Ataliba, do Juventus, quando enfrentava o Corinthians. A situação só foi resolvida quando o Paulista comprou o passe do Batata para evitar novas derrotas.

MEMOFUT

Quem me convidou foi meu conterrâneo Gustavo Carvalho, um gentleman, em 2006. Desde o começo, fiquei impressionado com a quantidade de minúcias que o pessoal sabia e com as apresentações detalhadas que eram feitas. No arquivo do Memofut há dezenas de histórias marcantes que não figuram em nenhum site da internet. Talvez um dia esse material possa ser disponibilizado para os historiadores.

UM ÍDOLO

Rivelino, que para mim só perde para o Pelé.

EMOÇÃO

O nascimento de meus filhos.



OBRA

Escrevi 22 livros sobre o mundo corporativo. No momento, estou terminando um livro sobre a origem e a história das palavras. Continuo a fazer apresentações para empresas, só que este ano em lives. Tenho também cursos profissionalizantes que são oferecidos através das redes sociais. Tudo isso me permite continuar trabalhando ativamente.

O PALESTRANTE

Comecei a fazer palestras para empresas em 1997, a convite de uma jovem, a Denise, que até hoje é minha empresária. Através dos contatos dela, lancei meu primeiro livro em 1999. Embora não tenha vendido muito, esse livro mereceu uma reportagem na revista Exame, que me contratou para escrever uma coluna, a Comédia Corporativa. A visibilidade levou a um convite para fazer comentários diários para a Rádio CBN.

Em 2006, troquei a Editora Abril pela Editora Globo, comecei a escrever para a revista Época e recebi um convite para apresentar um quadro no Fantástico, chamado Emprego de A a Z. Como a audiência correspondeu, fui ficando. Atualmente, continuo ligado à CBN e à TV Globo.

JUNDIAÍ



Meu pai veio da Suíça, meu avô materno da Eslovênia e meus bisavós maternos da Itália. Por acaso do destino, todos se instalaram em Jundiaí e sempre gostei do modo de vida da cidade, com a vizinhança se ajudando em tudo, um fazendo favor ao outro.

Temos também um patuá linguístico, mistura de italiano com português caipira, que resultou em centenas de termos próprios, como ‘insiminio’ e ‘imbambio’, que não figuram em nenhum léxico.

Ainda hoje, eu e meu primo Fornazza (José Roberto, também do Memofut) nos divertimos lembrando desse jundiaiês de nossas infâncias.

DE PRIMEIRA

Nascimento – Jundiaí, 19 de setembro de 1949

Filiação – Werner e Laurinha

Mulher – Marta

Filhos – Artur e Renato

Formação – Administração de empresas

