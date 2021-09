Após ser acusada de copiar música de Luísa Sonza, Hadga Karolayne rebate haters: Não vão destruir meus sonhos

18/09/2021 | 16:10



Hadga Karolayne usou as redes sociais neste sábado, dia 18, para rebater as críticas de que havia copiado a música Penhasco, de Luísa Sonza. Após lançar o clipe de Melhor Sozinho, com a participação da ex-cunhada Maria Lina, a irmã de Whindersson Nunes postou um desabafo.

Eu sei quem eu sou, sei da capacidade que eu tenho e não são vocês que vão dizer ao contrário. Por coisas piores eu já passei, enfrentei a morte várias vezes e não, vocês não vão me colocar para baixo, vocês não vão destruir os meus sonhos.

Logo após a divulgação da música, diversos internautas passaram a apontar semelhanças entre as letras.

- E a irmã do Whindersson que lançou uma música e é a cópia descarada de Penhasco?

- A garota tentou fazer uma paródia (?) em cima de Penhasco? Quero nem ver o tanto de hate que vai receber

- Não, meus amores, mas Melhor Assim, da irmã do Whindersson, é uma resposta sem disfarce pra Penhasco, tem que admitir, mano, tá na cara.