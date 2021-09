Anitta usa look poderoso em festa de lançamento do álbum de Lil Nas X!

18/09/2021 | 14:10



Após surpreender com a apresentação no VMA, Anitta continua sua temporada nos Estados Unidos com grande estilo! A cantora carioca foi uma das convidadas vip da festa de lançamento do novo álbum de Lil Nas X, rapper queridinho entre os americanos.

O look escolhido por Anitta contou com um espartilho na cor nude e legging com transparência da grife francesa Mugler, no valor de três mil reais.

À caminho da festa, a brasileira ainda foi parada por diversos paparazzi.

Anitta foi uma das personalidades mais fotografadas da festa e ainda ensinou os americanos a como dançar o quadradinho.