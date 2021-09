Romana Novais, casada com Alok, esclarece quem paga as coisas em casa: É assim que funciona

18/09/2021 | 14:10



Romana Novais, que é casada com o Alok, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram na última sexta-feira, dia 17, e respondeu uma pergunta sobre como era feita a divisão das contas da casa com o marido:

Temos uma pessoa que cuida do nosso financeiro e faz todos os pagamentos para a gente. Temos um grupo no WhatsApp com essa pessoa e ela manda as contas mensais lá. Quem for vendo primeiro a solicitação do pagamento vai transferindo para ela organizar as contas. É assim que funciona, respondeu a influenciadora.

De forma geral, o Alok sempre faz questão de pagar as contas maiores. Eu amo e me sinto bem sabendo que posso contribuir com as nossas despesas. E referentes às minhas despesas pessoas, hoje em dia eu me viro! Mas tenho certeza que se eu precisar, o Alok não hesita em me ajudar. Estamos juntos sempre, concluiu.