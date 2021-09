Neto de Luciano do Valle morre após ser baleado em assalto em São Paulo

18/09/2021 | 13:45



Neto do narrador esportivo Luciano do Valle, o gerente comercial Lucas do Valle morreu aos 29 anos na noite desta sexta-feira , 17, após ter sido baleado na cabeça durante um assalto. O crime ocorreu na quarta-feira, 15, no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. Desde então, Lucas estava internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, o gerente comercial chegava para trabalhar na rua Gama Lobo, no Ipiranga, quando foi abordado por volta de 6h30 de quarta por dois homens em uma moto. Após anunciarem um assalto, eles atiraram em Lucas e fugiram - um deles na moto e o outro utilizando o carro da vítima.

Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o gerente comercial beleado e caído na calçada. Ele foi socorrido e conduzido ao Hospital São Paulo, onde ficou internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Lucas não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta sexta-feira, 17.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e é investigado por meio de inquérito policial no 17º Departamento Policial (Ipiranga). "A equipe policial realiza diligências para identificar os autores do crime", informou a SSP.

Por meio das redes sociais, a mãe de Lucas, a jornalista Alessandra do Valle, fez uma postagem em homenagem ao filho. "Vai em paz minha luz! Sua mãe te ama incondicionalmente!", escreveu.

Considerado um dos maiores narradores da história do País, Luciano do Valle faleceu aos 66 anos em abril de 2014. Ele sofreu um enfarte enquanto voava para uma transmissão pela Band, emissora que transformou no "Canal do Esporte" nos anos 1980.