Festa de A Fazenda 13 tem dente quebrado, beijo e confusão generalizada

18/09/2021 | 13:11



A primeira festa de A Fazenda 13 não decepcionou! Os peões começaram a noite da última sexta-feira, dia 17, com a apresentação de Kevin o Chris, conheceram a nova participante do reality, Sthefane Matos, e finalizaram a festa em uma confusão generalizada, com direito a punição.

Dente quebrado

Logo no meio da festa, Nego do Borel apareceu com o dente quebrado. Isso mesmo! O peão abordou Dynho Alves e contou sobre o incidente.

Assustado, o marido de MC Mirella questiona:

- Nossa, car****, mas como? Bateu?

E o cantor responde:

- Está dando para ver legal? Tava mole, eu colei com super bonder, mas tá tranquilo.

Pegação

O clima esquentou entre Aline Mineiro e Fernanda Medrado. Mas nada de briga, o que aconteceu mesmo foi um belo de um beijo, daqueles de deixar os peões impressionados.

Durante uma conversa, Fernanda comenta:

- Vou curtir isso aqui, não vou viver de novo.

A chegada de Sthefane Matos

E foi em clima de festa boa, que Sthefane Matos fez sua entrada no reality. A ganhadora do Paiol foi recebida com comemoração pelos peões.

Liziane confronta Nego

A festa começou a caminhar para as tretas ainda no meio da noite. Durante uma conversa, Liziane Gutierrez deu um chega pra lá em Nego do Borel e disparou:

- Você tá querendo pagar de bom menino.

Confusão e gritaria

Com o fim da festa, e os peões já de volta na Baia, começou a confusão. Nego do Borel deitou ao lado de Dayanne e tentou beijá-la, mas a participante recusou.

Logo em seguida, ela começou a desabafar sobre sentir que não tinha liberdade.

- Cansei, não pode isso, não pode aquilo, não pode caminhar ali, não pode fazer isso, ai que chatice, meu. Livres? Livres de fazer o que? Um cara***.

A conversa continuou e irritou Mussunzinho, que estava querendo dormir. Após o peão reclamar do barulho, Nego disparou:

- Ô, calma aí mano, tranquilidade parceiro. Tô dando um papo na mina aqui. Tô acalmando ela aqui, a mina tá nervosa, tá p***. 'Ô, rapaziada não.

Alguns minutos depois, Nego pareceu ter ficado irritado com algo. Levantou xingando e chegou a jogar um balde de água na Baia. Os peões começaram a tentar acalmá-lo, mas a câmera mudou para a casa da árvore e só foi possível ouvir alguns gritos.

Mais tarde, Nego apareceu chorando sozinho

Punição

Para finalizar a noite, os peões ainda levaram uma punição daquelas! Os moradores da Baia acabaram usando a pia e o banheiro, mesmo sendo proibido, e a casa toda ficará sem água encanada por 12 horas.

Que jeito de acabar a festa, né?