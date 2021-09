Daniel Craig se emociona ao gravar a última cena do novo filme da saga 007!

18/09/2021 | 13:11



Daniel Craig não conseguiu segurar as lágrimas ao finalizar as gravações de 007 - Sem Tempo Para Morrer, último filme da saga da qual ele participará. Após 15 anos interpretando o lendário James Bond, o ator britânico se emocionou ao fazer um discurso de despedida para a equipe do longa.

Nas imagens, ele fala:

- Muitas das pessoas aqui trabalharam em cinco filmes comigo. Sei que há muita coisa dita sobre o que eu penso desses filmes, ou sobre qualquer um deles. Mas eu amei cada segundo desses filmes, especialmente deste último, porque, a cada manhã em que eu acordava, tinha a chance de trabalhar com todos vocês. Essa foi uma das maiores honras da minha vida.

No Brasil, 007 - Sem Tempo Para Morrer está previsto para estrear no dia 30 de setembro.