Mãe de Wesley Safadão diz que irá torcer para ex-nora, Mileide Mihaile, em A Fazenda 13

18/09/2021 | 13:11



Dona Bill, mãe do cantor Wesley Safadão, contou para Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que está torcendo para que a ex-nora, Mileide Mihaile, ganhe a 13ª edição de A Fazenda 13.

A revelação foi feita após Dona Bill esclarecer sobre um áudio que veio à tona nesta sábado, dia 18, em que ela aparece pedindo para que detonassem Mileide e os programas que ela participasse.

A matriarca, então, explicou que o áudio é antigo:

- Sou eu falando, mas esse áudio é antigo. Da época em que aconteceram os ataques dos perfis fakes no Instagram. Hoje eu torço pra Mileide ganhar A Fazenda, disse.

Mileide tem um passado conturbado com a ex-sogra, por conta do fim polêmico que teve a relação com Safadão.