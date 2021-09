Kaya Scodelario, de Maze Runner, está à espera do segundo filho

18/09/2021 | 12:10



Kaya Scodelario, atriz de Maze Runner, está à espera do segundo filho! Exibindo o barrigão da gestação, já avançada, a atriz escreveu nas redes sociais:

Eu tentei montar uma daquelas lindas fotos de revelação de gravidez com a campina, e o pôr do sol dourado, e o feno, e o cachorrinho, e a roupa BoHo perfeitamente montada e cabelo natural esvoaçante, com filhotes fazendo ninhos. Mas então eu percebi que estou muito cansada, dolorida e preguiçosa agora. Estamos muito felizes, obviamente. Mas principalmente super cansados.

E e o marido, Benjamin Walker, já são pais de um menino e estão juntos desde 2014. O sexo do bebê, por enquanto, não foi revelado.