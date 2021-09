Neto do narrador Luciano do Valle morre após ser baleado em assalto em São Paulo

18/09/2021 | 11:10



Lucas do Valle, de 29 anos de idade, neto do jornalista Luciano do Valle, morreu dois dias depois de ser baleado na cabeça durante um assalto, no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. A mãe dele, Alessandra do Valle fez uma homenagem nas redes sociais na madrugada deste sábado, dia 18.

Deus está te recebendo de braços abertos! Sua mãe te ama incondicionalmente!, escreveu ela, relembrando postagem dos dois juntos.

O gerente comercial foi baleado na cabeça durante um assalto no dia 15 de setembro. O crime ocorreu próximo a uma unidade de quadras esportivas e, ainda segundo o veículo, policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída na calçada. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Paulo, da Unifesp, onde ficou internado em estado grave.

O narrador esportivo Luciano do Valle morreu em 19 de abril de 2014, aos 66 anos de idade, em Uberlândia, Minas Gerais. Ele chegava a Uberlândia para cobrir um jogo de futebol do campeonato brasileiro quando passou mal e veio a óbito.