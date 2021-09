Advogada de Nego do Borel afirma que cantor não foi indiciado por agressão física

18/09/2021 | 11:10



Nego do Borel não foi indiciado por agressão física, segundo a advogada do cantor. Após Duda Reis alegar nas redes sociais que o ex-namorado foi indiciado por violência doméstica contra ela, a equipe jurídica do artista se manifestou através de um comunicado enviado à imprensa e esclareceu que, na realidade, ele foi indiciado por perturbação psíquica.

A equipe jurídica do cantor Nego do Borel vem esclarecer, diante dos recentes fatos que estão sendo postados sobre o indiciamento do cantor, que ele foi indiciado por lesão corporal devido a perturbações psíquicas, segundo a autoridade policial, e não por agressão física, como a primeira vista parece, diz trecho da nota.

A advogada ainda citou as acusações feitas por Duda Reis e afirmou que é só uma questão de tempo para que ele prove sua inocência:

O cantor foi acusado de diversos crimes por sua ex-companheira e após as investigações preliminares, a Delegada não encontrou provas que justificassem o indiciamento do Leno por nenhum outro crime (devemos lembrar que sua ex-companheira acusou o Leno de estupro, de ameaças, de agressões físicas, de ter um fuzil em casa, de guardar alta quantia em dinheiro, de ter lhe passado HPV, dentre outras coisas, e tudo isso careceu de qualquer indício probatório). Com relação ao indiciamento pela lesão corporal cumpre dizer que o fato é extremamente subjetivo, já que considerou perturbações psicológicas, e é só questão de tempo para o Leno também provar sua inocência, pois carece de comprovação fática a qual não se sustentará no processo penal, onde estarão presentes os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nas redes sociais, Duda havia falado sobre o assunto:

- Hoje Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra mim. Acho que vocês precisam saber, principalmente quem duvida da palavra da mulher e sempre a coloca em questão.