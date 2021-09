Sto.André projeta finalizar vacinação dos adolescentes na próxima semana

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



18/09/2021 | 09:19



Santo André espera vacinar até a próxima semana, com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19, todos os moradores de 12 a 17 anos. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), no Estádio Bruno José Daniel, local onde o chefe do Executivo recebeu o segundo imunizante. De acordo com o boletim enviado ontem pela Prefeitura, a cidade já protegeu 76% dos 50.845 moradores da faixa etária.

“Acabei de tomar a vacina da Pfizer. Todos os estudos e especialistas colocam como uma vacina segura, e está sendo aplicada em diversos países do mundo, não só aqui no Brasil”, pontuou o prefeito, referindo-se ao caso da jovem de São Bernardo que veio a óbito oito dias depois de receber o imunizante.

Ainda sobre o caso, o gestor municipal que também é presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, afirmou que não foi identificado nenhum caso de reação da vacina na região, mas que todos os imunizados estão sendo monitorados. O prefeito também reforçou a importância da vacinação e de manter os cuidados contra o coronavírus. “Quanto mais gente vacinada, menos internação, menos casos graves e, consequentemente, menos vidas perdidas para doença. Além da vacina, também é essencial manter os cuidados de prevenção, como continuar utilizando máscara, evitar lugares aglomerados e manter a higienação das mãos, porque a pandemia ainda está longe de acabar totalmente”, finalizou.

A adesão da população a imunização no município tem registrado resultados positivos. Desde o início da pandemia, a média de comparecimento dos públicos-alvo nos postos de vacinação ficou acima de 97%.

Assim como todo o Estado, as cidades do Grande ABC seguem vacinando normalmente os jovens de 12 a 17 anos com o fármaco da Pfizer, o único liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a faixa etária.

DOSE DE REFORÇO

A aplicação da terceira imunização em Santo André chegou a 10% da população-alvo. Desde o início da vacinação, em 3 de setembro, o município já aplicou 6.009 imunizantes na população idosa. Atualmente a faixa etária elegível é de 80 anos e que já tenha completado o quadro vacinal há mais de seis meses.

O assunto também foi abordado pelo prefeito ontem. “Santo André iniciou a dose suplementar com a Pfizer e depois passou para Coronavac e vai vacinar com a que tiver, porque é um reforço da imunidade daqueles que já tomaram há mais de seis meses, e tem mais idade. No momento estamos vacinando os acamados e os idosos nas casas de repouso”, completou o prefeito.