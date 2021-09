Jade Picon posa com bolsa de 12 mil reais em viagem pela Europa

18/09/2021 | 09:10



Jade Picon está curtindo a vida de solteira na Europa! Após o término do namoro com João Guilherme, a influenciadora digital mostrou nas redes sociais como está aproveitando alguns dias pela Espanha. Acompanhada do irmão Leo Picon, ela surgiu com um look poderoso e chamou atenção pela bolsa Prada que usava para um dia no parque.

Hoje foi uma delícia. Viajar realmente é minha paixãozinha? me faz tão bem que eu fico boba! colecionando novos lugares, pessoas e momentos, escreveu na legenda da publicação.

Com um top cor-de-rosa e uma saia branca, Jade, que foi apontada como affair de Neymar recentemente, completou o visual com uma bolsinha da grife avaliada em 12 mil reais. O modelo é a mini Prada Cleo em couro escovado.

Além da bolsa, Jade também apostou em um óculos de sol colorido para fazer graça com o look.