Aniversariante do dia, Santo André decide vaga em visita do Eportivo-RS

Dérek Bittencourt



18/09/2021 | 00:01



O Santo André completa hoje 54 anos da fundação e espera receber de presente a classificação para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A situação é confortável, após vencer a partida de ida contra o Esportivo, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, por 1 a 0. Ainda assim, o duelo das 15h, no Estádio do Inamar, em Diadema, exige cuidados, para que o convidado indesejado não assopre as velinhas ramalhinas.

“Jogo muito importante, uma decisão, difícil. O Esportivo é equipe muito bem treinada, organizada e temos de estar no nosso melhor nível para conseguir a classificação. Se alcançarmos essa vitória, daremos grande alegria para o torcedor do Ramalhão neste aniversário, com certeza seria muito especial”, destacou o técnico Wilson Júnior.

Autor do gol no Sul, o meia Gian seguiu a linha de raciocínio do comandante. “Esse jogo é de 180 minutos. Jogamos o primeiro tempo lá, temos que jogar ainda mais aqui para garantir a classificação. Trabalhamos forte para corrigir nossos erros, não dar chances ao nosso adversário e sair com a classificação”, destacou o jogador, que colocou o tento marcado em Bento Gonçalves como um dos mais bonitos de sua carreira. “Com certeza. Pela dificuldade né, por ser destro e conseguido acertar um belo chute de esquerda.”

Recém-chegado, o atacante Marcelinho vive a expectativa de estrear. “Fui muito bem recebido pelos atletas e comissão técnica. As ambições são ótimas e espero fazer o melhor para ajudar no mata-mata. O Santo André precisa fazer a lição de casa e estou preparado para o jogo e para o que o Wilson Júnior precisar.”

A torcida andreense se mobiliza para passar energia positiva ao time. Assim, se concentrará no Estádio Bruno Daniel, a partir das 11h, para acompanhar a saída do ônibus da delegação para Diadema.

Presidente faz pedidos no aniversário de 54 anos do clube

O presidente do Santo André, Sidney Riquetto, fez alguns pedidos para este 54º aniversário do Ramalhão. “Em primeiro lugar, como presente, a nossa classificação (hoje) e, na sequência, o acesso à Série C. Difícil, mas não impossível”, começou. “Vamos continuar administrando o futebol com pés no chão, buscando longa permanência na Série A-1 do Paulista, alcançando nossa estabilidade financeira, com a qual poderemos levar adiante o projeto Cidade Ramalhão e, enfim, utilizar o nosso próprio Centro de Treinamento”, projetou o dirigente. “E esperamos voltar a contar com o estádio (Bruno Daniel) para os nossos jogos, quem sabe já para o Campeonato Paulista. Conquistas originam-se de ideais, mas são concretizadas na realidade.”