Semasa faz nova passagem sobre o Córrego Cassaquera

Da Redação



18/09/2021 | 05:17



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) começou a construir mais uma travessia sobre o córrego Cassaquera, na região da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello. A nova passagem, que fica na altura da Rua Assis Chateaubriand, no Parque Gerassi, vai beneficiar tanto motoristas quanto pedestres.

A estrutura servirá para que os veículos possam retornar em direção à Avenida Giovanni Battista Pirelli, além de acessar a Rua Assis Chateaubriand. Esta é a segunda travessia que o Semasa constrói na região – antes, foi implantada uma na altura da Rua Fernando Pessoa. Os dois equipamentos contam com uma faixa de rolamento cada, além de acesso para a circulação de pedestres.

Por enquanto, a passagem da Rua Fernando Pessoa está aberta apenas ao trânsito local, ou seja, para circulação dos moradores da região. A previsão é a de que o acesso para as duas travessias seja totalmente liberado em dezembro, quando o Semasa inaugura as obras do Complexo Viário Cassaquera, que contemplam a canalização do córrego, construção de um novo viário na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, implantação de diversos dispositivos de drenagem, projeto paisagístico, iluminação de LED e uma ciclovia ao longo da avenida.

As obras do Complexo Viário Cassaquera já chegaram a cerca de 90% de conclusão. O investimento é de R$ 40 milhões, com verba financiada pela CAF (Corporação Andina de Fomento), banco de desenvolvimento da América Latina.