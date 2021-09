GCM de São Bernardo faz operação para coibir furtos de cabos de energia

Da Redação



18/09/2021



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo realizou, ontem, operação especial no Riacho Grande e nos bairros do pós-balsa para coibir roubos e furtos de cabos de energia elétrica, de tampas de aço da rede de esgoto, entre outros materiais. A iniciativa promoveu ainda o combate à receptação de materiais resultantes de práticas criminosas por parte de depósitos de sucata, os chamados ‘ferros-velhos’.

Durante a operação, dois depósitos irregulares foram autuados por fiscais da Secretaria de Meio Ambiente por causar poluição em área de preservação ambiental. A ação contou com o apoio das polícias Civil e Militar, envolvendo cerca de 30 agentes de segurança.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) acompanhou o início da operação, na base da inspetoria da GCM no Riacho Grande, e destacou a importância da ação para a preservação ambiental do município, em especial dos bairros situados às margens da Represa Billings.

“Além de ser uma ação importante no combate à violência, levando mais segurança para os moradores do Riacho Grande, esta operação tem finalidade de preservação ambiental e combate ao crime de receptação que envolve tanto os criminosos especializados no furto de cabos de energia quanto os depósitos que revendem esses materiais”, destacou o chefe do Executivo.

A ação resultou na aplicação de multa de R$ 5.500 para o proprietário de um depósito irregular, localizado na Estrada Rio Acima, onde agentes ambientes localizaram grande volume de resíduos em local a céu aberto, apresentando risco à saúde humana, o que configura em crime ambiental. O local terá 30 dias para promover as adequações do espaço.

As áreas de mananciais de São Bernardo são objeto de constante fiscalização por meio do Programa de Fiscalização e Combate ao Desmatamento e Crimes Contra a Fauna e a Flora. A iniciativa trata-se de ação conjunta entre as forças de segurança, habitação e meio ambiente para evitar construções e descartes irregulares, supressão de vegetação, caça e pesca predatória no local.