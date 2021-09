Série B do Brasileiro volta a ter público nos estádio a partir de domingo

17/09/2021 | 21:09



O Conselho Técnico Extraordinário da Série B do Campeonato Brasileiro decidiu, nesta sexta-feira, pelo retorno do público aos estádios a partir da 25ª rodada, com início já no próximo domingo, 19, após reunião com representantes dos 20 clubes disputantes da competição.

"A grande maioria das cidades envolvidas no campeonato já liberaram ou têm o compromisso de liberar a volta dos torcedores às arquibancadas até o início da referida rodada", disse o relato da Diretoria de Competições apresentada aos clubes participantes. "O retorno obedecerá ao porcentual de ocupação definido por cada autoridade local e estará condicionado ao cumprimento de um rígido protocolo sanitário desenvolvido pela Comissão Médica Especial da CBF."

A reunião desta sexta-feira foi conduzida pelo Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e contou com a presença dos Vice-presidentes da CBF, Antônio Aquino, Gustavo Feijó, Antônio Carlos Nunes e Fernando Sarney, do Vice-Presidente Jurídico, Carlos Eugênio Lopes, dos Presidentes das Federações com clubes integrantes na Série B, além de integrantes da Diretoria da entidade.

Representantes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF), da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTF) também fizeram parte do O Conselho Técnico.

VAR - Durante o Conselho Técnico Extraordinário os clubes também analisaram a implantação do árbitro de vídeo na Série B. Ednaldo Rodrigues anunciou que a CBF garantirá, quando necessário, a contratação de mais duas câmeras por partida.