Atacante MC Livinho rouba a cena em estreia do S.Caetano

17/09/2021 | 20:35



Torcedores pendurados em árvore, imprensa em peso e muita expectativa cercaram a estreia do São Caetano na Copa Paulista, na tarde desta sexta-feira, 17, no Estádio Anacleto Campanella. Mas tanto interesse tinha nome e sobrenome: Oliver Decesary Santos, popularmente conhecido por MC Livinho. Escolhido entre os relacionados para a partida contra a Portuguesa, o atacante recebeu a camisa 18 e iniciou a partida no banco de reservas. Até que, aos 34 minutos do segundo tempo – quando o Azulão perdia por 1 a 0 –, ele entrou em campo no lugar de Rato para sua estreia no futebol profissional. Na primeira tentativa do artista, de cabeça, o lance já não valia. Aos 41, ele deu o primeiro toque na bola. E aos 42, recebeu de Portuga dentro da área e, ao tentar o drible, acabou derrubado: pênalti, convertido por Marcelinho, que decretou o empate por 1 a 1.

Quando o técnico Max Sandro revelou a escalação do São Caetano, um misto de decepção e ansiedade tomaram conta do Anacleto Campanella. Havia quem acreditasse que o cantor de funk pudesse iniciar entre os titulares, mas, o fato de estar na suplência, levava a crer que o sonho de Livinho seria realizado ontem.

Focada na disputa da Série D do Brasileiro, a Portuguesa entrou em campo com time alternativo. Ainda assim, com bons jogadores, alguns inclusive com passagem pela região, como o zagueiro Diego Jussani e o meia Felipe Souza. Este, inclusive, era o motorzinho da Lusa e criou as melhores oportunidades, obrigando o goleiro Matheus – no lugar de Luiz, que está machucado – a duas grandes defesas. No último lance do primeiro tempo, porém, o camisa 10 sofreu pênalti e converteu, colocando os visitantes na frente.

No segundo tempo, o capitão do Azulão, Marcelinho, chamou para si a responsabilidade e criou duas grandes chances em chute de longe, obrigando Matheus a grandes intervenções. E quando Livinho sofreu o pênalti, aos 42, o ex-corintiano assumiu a responsabilidade e conver