Sylvinho espera escalar 'quarteto' diante do América-MG, domingo, na Arena

17/09/2021 | 20:25



O técnico Sylvinho, Corinthians, poderá escalar pela primeira vez o quarteto formado por Renato Augusto, Giuliano, Roger Guedes e Willian, neste domingo, às 18h15, contra o América-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Os atletas participaram, nesta sexta-feira, normalmente dos treinamentos.

O treinador ainda terá o retorno do zagueiro Gil, após cumprir suspensão, e do atacante Jô, liberado do último jogo por causa da morte do sogro.

Já o meia/atacante Adson vai ficar de fora pela quarta partida consecutiva. O atleta ainda mantém a programação dos trabalhos de recuperação de um trauma na perna esquerda que lhe ocasionou uma lesão ligamentar. Roni (entorse ligamentar do joelho direito) e Ruan Oliveira (ligamento cruzado do joelho esquerdo) completam a lista de desfalques.

Uma provável escalação poderá formar com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Willian (Gustavo Mosquito), Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.

Com 29 pontos, fruto de sete vitórias, oito empates e cinco derrotas, o Corinthians planeja o triunfo para poder se manter no grupo que garante vaga na Copa Libertadores e ao mesmo tempo se aproximar dos líderes do Brasileirão.