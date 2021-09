Fátima Bernardes ganha surpresa de Túlio Gadelha ao vivo pelo seu aniversário

17/09/2021 | 19:19



Para comemorar o aniversário de 59 de Fátima Bernardes nesta sexta-feira, 17, o programa Encontro teve plateia presencial pela primeira vez em 18 meses. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a plateia tem sido virtual.

A apresentadora teve uma surpresa ao entrar no estúdio e se deparar com a plateia: "Tô chocada. Plateia cheia de rostos conhecidos. Adorei". Os convidados eram amigos de Fátima, e todos estavam usando máscara, com distanciamento, e vacinados contra a covid-19.

Diogo Nogueira estava presente para animar a festa com seu samba e Marcos Veras anunciou que ele estava no comando: "Hoje o programa não vai ser apresentado por você, mas por mim e outras surpresas", disse o ator.

Uma das amigas e personal trainer da apresentadora, Patrícia, contou a história de uma viagem de navio que fizeram juntas em outubro de 2017, quando Fátima revelou estar apaixonada por Túlio Gadelha.

"Ela tinha programado a tal viagem de navio. 'Amiga, vamos comigo? Vou'. Estávamos meio baixo astral ainda", começou Patrícia, dizendo que então Fátima fez uma revelação: "'Tenho uma coisa para te contar: acho que estou apaixonada'. Aí foi quando ela contou que tinha conhecido o rapaz e trocado mensagens e só pelas mensagens sabia que estava apaixonada. Virou outra viagem", contou a amiga.

A apresentadora então lembrou que Só o Que Me Interessa, do Lenine, era a música preferida dela e do seu namorado há quatro anos, o deputado federal do PDT. Nesse momento, Lenine entrou ao vivo, cantando a música para Fátima. Veio então a grande surpresa: direto da Rússia, Túlio Gadelha apareceu tocando gaita.

"Eu fui o primeiro a dar parabéns aqui na Rússia, já passava de meio noite. Você é especial para mim e para o Brasil todo, nos traz leveza. Você tem a capacidade de inspirar as pessoas. Mais essa primavera, esse ano de vida. É uma felicidade para todos os brasileiros. Estou chegando ao Brasil, me espera para comemorarmos juntos mais essa primavera", declarou seu amado.

"É muito bom estar ao lado de quem nos interessa, de quem nos faz bem. Temos uma playlist só nossa", completou Fátima. A apresentadora também ganhou um presente: um despertador com a frase "cada minuto importa", que costuma usar.

"Esse é um exercício que venho fazendo. Sou uma pessoa ansiosa e, por ser ansiosa, planejo muito. Então, decidi mudar e me deixar surpreender com o que vier. Passei por uma doença também, acho que isso influenciou. Hoje planejo menos, quero aproveitar cada minuto", explicou a aniversariante.

Fátima ainda lembrou de momentos especiais da sua carreira de jornalista, como a cobertura do pentacampeonato brasileiro na Copa do Mundo de 2002.