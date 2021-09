Léo Baptistão prevê arrancada do Santos no Brasileirao a partir deste sábasdo

17/09/2021 | 17:30



O time do Santos vai iniciar uma arrancada do Santos no Campeonato Brasileiro, a partir deste sábado, às 21 horas, diante do Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada. O previsão é do atacante Léo Baptistão.

"Com certeza, estamos todos muito próximos, tanto da parte de cima quanto da de baixo. É um jogo importante, podemos começar a fazer coisas importantes a partir de sábado. Queremos muito ganhar, estamos trabalhando bastante essa semana, com muita seriedade, então acho que será um jogo bom para o Santos", disse o camisa 9.

A análise otimista do atleta não é ratificada na tabela de classificação, pois o Santos, com 23 pontos, em 13º lugar, está seis pontos atrás do Corinthians, primeiro com vaga na Libertadores, mas apenas dois à frente do América-MG, primeiro na zona de rebaixamento.

Léo Baptistão disse que o pensamento do elenco é igual do técnico Fábio Carille: "A gente pensa só no próximo jogo, tentamos não ter ansiedade com o futuro, mas pensando assim, com certeza queremos ganhar, todos esses próximos jogos vão ser importantes para a gente, então vamos dar tudo para poder vencer todos".

Após duas partidas disputadas, o atacante negou ansiedade por marcar o primeiro gol pelo time. "Queria ter feito esse gol na Vila já. É meu sonho desde criança. Eu estreei e fiquei muito feliz, muito emocionado de ter jogado lá, foi uma sensação muito boa, mas pena que a vitória não veio. Fizemos um bom jogo, o primeiro sob o comando do novo professor, as primeiras sensações foram boas e agora a minha prioridade é ganhar. Independente de quem faça o gol, o que eu quero são os três pontos."