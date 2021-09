Pelé passa a noite em UTI e retorna para o quarto do Hospital Albert Einstein

17/09/2021 | 17:24



Na noite desta quinta-feira, Pelé foi transferido mais uma vez para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado há mais de dez dias. Passou a noite e voltou para o quarto, onde se recupera de cirurgia no cólon direito. A assessoria do hospital não divulgou nenhuma informação a pedido da família.

A última informação oficial dava conta de que sua recuperação estava sendo lenta, mas sem sobressaltos. Sua filha havia se manifestado nas redes sociais de forma positiva, até em tom de brincadeira. O próprio Rei escreveu nesse período algumas mensagens em seu Instagram com a mesma alegria.

De acordo com informações apuradas pelo Estadão, a volta para a UTI durante uma noite se deu mais por precaução, o que explicaria seu retorno imediato para o quarto novamente. Os médicos que acompanham Pelé não se manifestaram nem devem assinar qualquer boletim nesta sexta-feira. Hospitalizado desde o dia 30 de agosto em São Paulo para exames regulares, o eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira descobriu um tumor no cólon direito. No dia 4 de setembro, ele foi internado para retirar o tumor no intestino.

Dez dias depois, Pelé deixou a UTI e foi transferido para um quarto do Einstein. Foi nesse momento que ele compartilhou uma postagem em seu perfil pessoal tranquilizando e agradecendo o apoio dos fãs e amigos. Ele tem 80 anos. "Meus amigos, esse é um recado para cada um de vocês. Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias. Amor, amor e amor! Eu já saí da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve!", disse.

Na quarta, Pelé homenageou seu ídolo Zizinho, que completaria 100 anos em 2021. "Meu primeiro ídolo fez aniversário de 100 anos. Como ainda estava me acomodando no meu quarto, não consegui homenagear Zizinho no dia. Mestre Ziza foi incrível e por ele guardo um profundo sentimento de gratidão. A memória do esporte deve ser sempre preservada e muito respeitada, pois a vida é um ciclo. Existem jogadores mágicos hoje, que servirão de inspiração para que surjam novos craques no futuro. E isso é o que faz o futebol ser eterno. Feliz 100 anos, Zizinho", publicou o Rei.