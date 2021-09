Wet’n Wild reabre para visitantes com novidades e protocolos de segurança

Redação

Do Rota de Férias



17/09/2021 | 16:56



Após passar seis meses fechado por conta das restrições impostas pela pandemia de covid-19, o Wet’n Wild, parque aquático em Itupeva (SP), reabriu para visitantes no início de setembro. Para comemorar essa nova etapa, o complexo preparou uma série de novidades e protocolos de segurança especiais.

Wet’n Wild reabre para visitantes

O local fechou uma parceria com a empresa The Led, que resultou na instalação de painéis de LED na piscina de ondas e na entrada. Além disso, o parque aquático passou a oferecer acesso a rede wifi gratuita.

O período de retomada inclui ainda atrações relacionadas à primavera, como o aquecimento das águas da Ilha Misteriosa do Cascão, chegando a temperatura de 28ºC, além dos Aqua Loucos, Aqua Dance e DJ, que sempre fazem sucesso entre os visitantes agitando a piscina de ondas.

Protocolos de segurança

O Wet’n Wild recebeu o selo internacional Safe Travels WTTC, que confirma o mais alto nível dos protocolos de segurança contra a covid-19. O complexo também conta com a Patrulha Covid, encarregada de lembrar os visitantes que o uso da máscara fora das atrações é obrigatório. O parque conta ainda com um sistema reverso de tratamento de água que filtra 100% dos 7 milhões de litros do local a cada duas horas.

Serviço

Wet’n Wild – Setembro de 2021

Dias de funcionamento: sexta a domingo

Horário: das 10h às 17h

Valores

Bilheteria: regular por R$ 145. Infantil (de 1 a 6 anos) por R$ 50.

WetShop: https://www.wetshop.com.br

Regular por R$ 85,00 nas sextas e R$ 99,90 aos sábados, domingos e feriado prolongado

Infantil (de 1 a 6 anos) por R$ 39,90

Crianças abaixo de 1 ano têm entrada gratuita.

