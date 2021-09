Equipe de Solange Gomes sobre acusação de homofobia: Palavras proferidas no calor da emoção

17/09/2021 | 15:10



Solange Gomes e Rico Melquiades protagonizaram na última quinta-feira, dia 16, um barraco durante uma atividade premiada em A Fazenda 13 - acontece que alguns internautas repudiaram uma fala da modelo depois da discussão, taxando a atitude de homofóbica.

- Babaca, viado. Eu te falei que ele não me olhou desde o primeiro dia? Me chamando de velha e ele que é feio pra caralho? Do que adianta ser novo e feio, disse a ex-banheira do Gugu para Tati Quebra Barraco após a briga com o influenciador digital.

A assessoria de imprensa de Solange nesta sexta-feira, dia 17, emitiu um comunicado para rebater as acusações de preconceito:

A equipe de Solange Gomes, que inclui administradores, amigos e sua própria filha, rejeita veementemente o rótulo de homofóbica que vem tentando ganhar holofotes desde esta madrugada, após palavras proferidas no calor da emoção, depois de uma discussão e ataques em tom ofensivos de velha coróca e podre pelo participante Rico Melquiades, que tem idade para ser seu filho.

O participante não se conformou por ter sido escolhido por Solange para se retirar do jogo, que incluía uma distribuição de prêmios, no qual a mesma perdeu a oportunidade de ganhar um carro zero, e já saiu proferindo ofensas e declarando guerra ao vivo à Solange durante o desenvolvimento da prova.

A equipe contrária vem tentando usar de artimanhas e inverdade de que Solange Gomes seria homofóbica e tem propagado esse rótulo infundado, gerando assim um conflito desnecessário entre fãs e equipes. Gostaria de lembrar que na própria equipe da peoa existem três pessoas homossexuais escolhidas por ela trabalhando a seu favor, revela o comunicado.