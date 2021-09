Elon Musk vende última de suas 13 mansões por 198 milhões de reais

17/09/2021 | 14:11



Parece que Elon Musk realmente está deixando de ser uma pessoa materialista - ou, talvez, nem tanto. De acordo com o The New York Post, depois que o empresário dono da SpaceX anunciou em 2020 que venderia todos os seus bens físicos, ele teria conseguido se desfazer da última de suas 13 mansões pelo singelo valor de 37 milhões e meio de dólares - pouco mais de 198 milhões de reais.

O anúncio da venda da propriedade, que se estende por cerca de mil e 500 metros quadrados e possui nada menos que nove quartos e 10 banheiros, trazia a seguinte descrição:

Mansão de mais de 100 anos com vista panorâmica da baía, piscina, trilhas para caminhadas, desfiladeiros e reservatório. Salão de festas, sala de jantar para banquetes e cozinha profissional preservada mas totalmente atualizada. Garagem independente para 3 carros, garagem para 8 carros e um tremendo estacionamento na quadra.

Além disso, Musk teria sido bem específico quanto ao perfil de família para o qual venderia o imóvel:

Decidi vender minha última casa restante. Só precisa ser para uma família grande que vai morar lá. É um lugar especial.

Uau!