Atriz de Barrados no Baile atualiza fãs sobre a batalha de seis anos contra câncer

17/09/2021 | 14:11



Shannen Doherty, conhecida pela participação na série Barrados no Baile dos anos 90, atualizou os fãs sobre o atual estado de saúde que se encontra desde que vem batalhando contra um câncer de mama. Em entrevista para a revista norte-americana People, a atriz contou que, após seis anos de tratamento, já vê a doença como parte de sua vida.

Sinto como se tivesse a responsabilidade de falar sobre o câncer e talvez educar mais as pessoas, fazê-las entender que pessoas em estágio quatro ainda estão vivas e funcionais. O meu marido [o fotógrafo Kurt Iswarienko] diz que ninguém iria adivinhar que eu tenho câncer. Eu nunca reclamo. Eu não falo sobre isso. Já é parte da minha vida nesse momento, disse.

Shannen foi diagnosticada em 2015 e, logo em seguida, passou por uma mastectomia, anunciando a remissão do câncer de mama em 2017. Três anos depois, a atriz contou nas redes sociais que a doença havia voltado. Apesar dos momentos de preocupação, ela ainda se mostra otimista:

Não tenho uma lista do que ainda quero fazer, porque serei a pessoa que mais viveu no mundo com câncer. Se eu tivesse que listar uma coisa que quero é apenas viver. É a única coisa na minha lista atualmente.