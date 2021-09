Filho de Gilberto Gil passa por cirurgia e assusta a família

17/09/2021 | 14:10



Você já deve ter visto que a família de Gilberto Gil tem o sangue artístico e muitos deles estão presente na banda do patriarca da família. O que é o caso de José Gil, filho de Gilberto que deu um verdadeiro susto em toda a família.

Pois é, a banda está quase com o passaporte carimbado para o próximo domingo entrar em uma turnê pela Europa se assustou com o fato de José Gil sofrer uma lesão séria no tendão de Aquiles e teve que se submeter a uma cirurgia de emergência.

Infelizmente, José não vai poder viajar com a família para tocar na Europa porque precisará ficar com a perna imobilizada. Em suas redes sociais, o filho de Gilberto Gil deu mais detalhes - alerta de foto sensível.

Venho de um ano de recuperação da cirurgia no joelho, e esse é meu Tendão de Aquiles, que quis romper antes da viagem mais importante da minha vida. A tristeza maior não é nem a perda do trabalho (domingo partiria pra uma turnê de 50 dias com meu pai, meu irmão, meu sobrinho e minha Flor) mas voltar a estaca zero depois de um ano de dedicação dói demais. A mesma vida que as vezes nos da uma rasteira, é a vida que nos recompensa com momentos maravilhosos, e eu vou estar aqui, me dedicando para estar 100%, e esperando os momentos bons que virão! Que em breve eu possa andar pra frente?

Desejamos que o músico melhore logo para poder voltar a tocar e fazer bastante sucesso com a família Gil.