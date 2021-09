Tierry e Gabi Martins encontram Faustão em Dubai

17/09/2021 | 13:11



Ô louco, meu... Quem nunca tietou algum famoso que atire a primeira pedra! Tierry e Gabi Martins viajaram para Dubai, nos Emirados Árabes, e deram de cara com Faustão no restaurante do hotel, nesta sexta-feira, dia 17. Sem perder a oportunidade, o casal aproveitou para tietar o apresentador, que estava com a família, e tirar uma foto juntinhos.

E no almoço de hoje reencontrei o querido Fausto aqui em Dubai! Foi incrível revê-lo! E ainda tive indicação do melhor prato de um dos melhores restaurantes de Dubai! Obrigado Fausto! Ansioso para a estreia do seu programa, escreveu o cantor.