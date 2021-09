Drake Bell desabafa sobre a condenação por crimes contra uma menor de idade

17/09/2021 | 13:10



Drake Bell que foi condenado por crimes contra um menor de idade usou recentemente a sua conta do Instagram para dar mais detalhes sobre o seu lado da história para os seus fãs e seguidores da rede social.

O ator aproveitou o momento de desabafo também para desmentir alguns rumores que criaram sobre o caso. O vídeo da explicação já começa com o astro de Drake e Josh brincando que agora trocou o nome para Drake Campana - um pequeno trocadilho com seu nome que significa campainha, em inglês.

- A maioria das notícias que vocês têm ouvido ultimamente são totalmente falsas. Sinto que vocês merecem, e que devo uma explicação. Não mudei meu nome. Eu adoraria fazer isso, mas nunca me mudei para o México, nunca fui residente ou cidadão mexicano. Não tenho passaporte mexicano. Não fui preso, não fui para a cadeia.

Caso você não saiba, existiam boatos de que ele teria saído dos Estados Unidos e ido para o México, mas isso foi comprovado que era uma notícia falsa.

- Minha situação seria outra. Eu não estaria aqui em casa com minha esposa e meu filho. Mas, dito isso, não sou perfeito, eu cometo erros.

Drake Bell aproveitou e falou sobre a decisão dada pela justiça americana em julho de 2021 que acabou o condenando a dois anos de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário por ter enviado algumas mensagens de cunho sexuais a uma garotinha menor de idade. O ator deixou bem claro que não sabia a idade da fã e se defendeu falando que parou de mandar as mensagens quando soube a verdadeira idade dela.

- Essa pessoa continuou a vir aos meus shows e a pagar por meet and greets, enquanto eu não sabia ser a mesma pessoa com quem eu estava me comunicando online, e é disso que me declaro culpado. Foram mensagens de texto imprudentes e irresponsáveis. Quero deixar claro que não havia imagens sexuais e nada físico entre mim e ela

O astro decidiu encerrar o vídeo pedindo para os fãs acreditarem de uma vez por todas nas palavras dele e não o que é divulgado pela mídia, e claro, agradeceu o carinho todo que anda recebendo.

- Quando fui apresentado a um acordo judicial, pelas mensagens, senti que essa era a melhor maneira de acabar com isso rapidamente e para que todos os envolvidos pudessem seguir em frente. E para eu voltar a fazer o que amo, que é fazer música para vocês. Obrigado aos fãs, por ficarem ao meu lado. Amo vocês e os verei muito em breve.