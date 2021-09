Mãe de Paulo Gustavo chora em 1º aniversário sem o filho: 'não dá para comemorar'

17/09/2021 | 13:02



Dea Lúcia completa 74 anos nesta sexta-feira, 17. Em entrevista ao programa Mais Você, ela contou como está se sentindo no primeiro aniversário sem o filho Paulo Gustavo.

O ator morreu em maio deste ano, vítima de complicações da covid-19. Déa foi a inspiração para Dona Hermínia, personagem de sucesso do comediante.

"Difícil, né? Tenho muitos amigos querendo vir aqui em casa, mas não dá pra comemorar. Vou almoçar com meu genro, o Thales, e as crianças vem aqui. Vai ser só isso hoje, não tem como comemorar nada", disse.

"Sou muito grata ao Brasil todo, foram muitas orações, muito apoio. Não tive coragem de fazer um vídeo para falar, eu choro. Foi muito apoio que recebi. Essa força vem da fé, tenho muita fé. Agradeço a Deus todos os dias por ter tido a oportunidade de ter sido mãe dele", afirmou .

Dea Lúcia fez um apelo aos brasileiros que estão andando nas ruas sem usar máscara. Ela pediu que as pessoas tomem cuidado para não disseminar ainda mais a covid-19 e contou que, em dezembro, testou positivo para a doença, mas não teve sintomas.

"Eu tive covid em dezembro e não sabia. Ele Paulo Gustavo fazia exame toda semana. Quando fiz o exame, estava positivo. Não tive nada, foi assintomático. Ele brincava comigo e me ligava: 'mãe, você está com covid mesmo? Você é tão ruim que nem o vírus aguentou com você'", lembrou.