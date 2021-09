Festival Sabores de Cabo Frio reúne receitas de diferentes partes do mundo

Redação

Programado para rolar até 3 de outubro, o Festival Sabores de Cabo Frio (RJ) reúne receitas deliciosas em mais de 60 estabelecimentos da cidade. Neste ano, o objetivo do evento é levar as pessoas a uma “viagem pelo mundo”, oferecendo pratos tradicionais de diferentes partes do planeta. Eles podem ser apreciados diretamente nos restaurantes ou em casa, por meio de delivery.

Suspenso na edição passada (2020), o Espaço Gourmet foi montado novamente no Shopping Park Lagos, em 10 de setembro. O local, que funciona de quarta-feira a sexta-feira, das 16h às 21h, permite que o público participe de diversas atividades gastronômicas com chefs e cozinheiros convidados pelo festival.

Festival Sabores de Cabo Frio

O Amazonas, com seus ricos e variados ingredientes, marca presença em alguns pratos do evento, como a entrada Manaós, do restaurante Limoeiro. O petisco – quitutes de banana pacovã recheados com peixe assado e acompanhado por vinagrete de pimenta de cheiro – é servido em meio a peças artesanais produzidas em uma aldeia indígena onde os proprietários da casa foram, in loco, buscar inspiração.

A Europa é representada pelo tradicional restaurante Picolino. O Caminho de Santiago, entre a Espanha e a França, são os pontos de partida para a entrada Caminhos, que combina cavaquinha com molho de queijo e alho-poró gratinada e farofa de baguete na manteiga de laranja, servida na coquille (concha). O Velho Mundo se faz presente também na receita do Delirio´s, que ganhou sabores franceses: filé suíno com bacon e toque de dijon envolto em massa folhada e crosta de ragu de cogumelos, em cama de batata e espinafre salteado na manteiga, regado ao consommé de cassoulet e finalizado com nozes.

Quem quer algo mais diferente pode provar um hambúrguer inspirado em clássicos da gastronomia italiana. No restaurante Sem Frescura, o Spuma di Pomodoro combina burger de polpetone recheado com mozarela, espuma de tomate e crocante de salsa em pão brioche.

Do continente africano vem a inspiração do Le Monde, que reúne delícias como arroz de coco, moqueca de camarão e mollete mexicano de purê de feijão, carne seca desfiada e escalivada espanhola. Já a Ásia é representada pelo Kentô, que traz o Chilli Lámen: caldo picante, noodle artesanal, peixe do dia, camarão, lula, ovo perfeito, pasta de pimenta da casa, broto bok choy, shiragá e shitake.

A Oceania foi o continente escolhido pelo Koala. O local prepara uma costelinha suína ao molho barbecue, acompanhada de arroz com pimenta de cheiro e ervas, farofa de bacon e pétalas crocantes de cebola australiana.

Para quem ama doces, a dica é aproveitar delícias como a torta macia de cream cheese recheada com o famoso dulce de leche argentino do Havanna e a receita desenvolvida pela Brigaderia da Vovó para homenagear a França. Ela se chama Petit Paris e reúne crème brûlée, mousse de chocolate com merengue francês e macaron de Chandon

Preços fixos

O Festival Sabores de Cabo Frio segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas ou recriadas exclusivamente para o evento, servidas a preços fixos. As entradas e petiscos custam R$ 40; os pratos principais, R$ 55; e as sobremesas, R$ 20, enquanto pizzas e sanduíches saem por R$ 35. Todas as porções são servidas em tamanhos individuais.

