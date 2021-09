Monique Evans lamenta morte de um dos embriões de Bárbara Evans: Não é justo

17/09/2021 | 11:10



Logo depois de Bárbara Evans, que passou por um longe período de fertilização in vitro, anunciar que um dos embriões não vingou, Monique Evans, a mãe da modelo, apareceu nas redes sociais para lamentar a morte do bebê. Nos Stories, a atriz e apresentadora, de 65 anos de idade, disse:

- A Bárbara estava grávida de dois bebês e infelizmente um deles não vingou porque não cresceu, não evoluiu como deveria, não desenvolveu. Agora nós temos um bebê. Como eu não falei sobre o assunto, as pessoas estão perguntando a ela se estamos brigadas, se eu não liguei para o que aconteceu. Simplesmente eu não quero demonstrar que eu estou triste porque têm um bebezinho lindo vindo aí. Deus sabe o que faz, ela está feliz e ela tem que estar feliz. Não quero falar de coisa triste porque a felicidade que sinto no meu coração com esse netinho ou netinha que vou ter é enorme. Não acho que é justo eu ter esse momento de tristeza já que tem uma coisa tão maravilhosa, tão incrível acontecendo. Foi um choque para todos nós, mas ela tá bem. Eu que levei um baque.