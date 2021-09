Geraldo Luís faz homenagem para Marcelo Rezende em memória aos quatro anos da morte do amigo

17/09/2021 | 10:11



Na última quinta-feira, dia 16, completou-se quatro anos desde a morte de Marcelo Rezende, apresentador e jornalista que passou pelas emissoras Globo e Record. Diante disso, Geraldo Luís decidiu fazer uma homenagem para o falecido amigo, relembrando uma série de cliques ao seu lado.

Através do Instagram, o apresentador do Balanço Geral publicou um vídeo que compila diversos registros seus ao lado de Marcelo e também imagens apenas do amigo. Na legenda, ele declarou:

Foi lindo! Amei ter te conhecido? Em mim há um pedaço eterno seu, meu amigo de alma. Hoje faz quatro anos do falecimento do Marcelo.

Nos comentários da publicação, internautas e famosos como a cantora Roberta Campos, a jornalista Fabíola Gadelha e o apresentador Luiz Bacci também deixaram comentários em homenagem ao finado.

Marcelo Rezende morreu no dia 16 de setembro de 2017, aos 65 anos de idade, em decorrência de falência múltipla de órgãos após uma longa batalha contra o câncer.