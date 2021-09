Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro parabenizam César Filho: Hoje é o dia do nosso príncipe do Hoje em Dia

17/09/2021 | 10:11



César Filho faz aniversário nesta sexta-feira, dia 17, e recebeu o carinho das amigas Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, que também apresentam o programa Hoje em Dia, na Record TV, ao lado dele.

No Instagram, Ana publicou uma série de fotos ao lado do amigo, da esposa dele, Elaine Mickely, e de Renata Alves, que também faz parte do comando do programa. Na legenda, a apresentadora escreveu:

Que seja mais um ano de muita saúde, paz, conquistas e alegrias para você. Muito sucesso e prosperidade. Todos que estão perto de você têm muita sorte. Parabéns!!! Feliz aniversário!!!!

Ticiane Pinheiro também compartilhou imagens junto com os colegas de trabalho e deixou uma mensagem para César Filho:

Hoje é o dia do nosso príncipe do Hoje em Dia. Meu amigo há anos, meu companheiro das manhãs. César, que você tenho um novo ciclo cheio de saúde, de amor e felicidades. Que a gente possa comemorar sempre juntos por muitos anos. Você é muito especial, amo a sua alegria, a sua energia e a sua amizade!!! Desejo o mundo de coisas maravilhosas para você.