Os melhores destinos europeus para viajar no outono

Publieditorial

Do Rota de Férias



17/09/2021 | 09:56



Com o avanço das campanhas de vacinação pelo mundo e os passaportes da vacina, vários países já estão sendo reabertos para o turismo. E há uma série de destinos maravilhosos para conhecer na Europa.

Abaixo, confira 10 lugares incríveis para visitar no Velho Continente ainda no outono de 2021 – no hemisfério norte, a estação começa no final de setembro e se estende até dezembro.

1. Lugano

Lugano, maravilhosa cidade localizada na Suíça, possui um ótimo cardápio de vinhos e preciosidades de culinária. Além disso, há o famoso Lugano Autumn Festival (Festival de Outono de Lugano), um evento que movimenta a cidade com turistas vindos do mundo inteiro e que apresenta o melhor da cozinha local, incluindo vinhos produzidos em Ticino, além de festivais de música e diversas opções de entretenimento. Com um clima mais agradável que o de inverno, esta é uma ótima opção para quem quer conhecer o coração da Europa.

2. Bordeaux

A cidade francesa já foi eleita como o destino mais belo da Europa. Bordeaux não deixa a desejar: a ótima culinária francesa ganha um toque ainda mais especial por lá. Gastronomia, história, cultura e eventos incríveis são alguns dos itens da lista que fazem com que este seja um dos melhores destinos de viagem do Velho Continente.

Os vinhedos de Saint-Emilion e as praias de Arcachon são pontos que não podem ser ignorados durante uma visita a esta pérola da Aquitaine, uma das regiões mais encantadoras da França – e que não deixa nada a desejar em comparação com Paris.

3. Gdansk

A cidade polonesa de Gdansk é uma opção perfeita para as temporadas de outono. Com uma beleza indescritível, a cidade tem ótima gastronomia e também é um importante centro cultural. Além de ótimas fotos, o local é capaz de proporcionar momentos inesquecíveis em um país cheio de riquezas e que se abre cada vez mais para o mundo.

4. Pula

Localizada na Croácia, Pula é um ótimo destino para conhecer mais da região dos Bálcãs. As belezas de Zadar e o incrível pôr do sol em Nin fazem com que local seja um dos melhores pontos românticos na Europa.

A cidade conta com ótima gastronomia e um acervo histórico incrível, incluindo construções da época romana, como um antigo anfiteatro que consta como um dos patrimônios romanos mais bem preservados na Europa.

5. Florença

A cidade italiana de Florença é um dos destinos favoritos de turistas do mundo inteiro. Além de ser romântica para casais, a cidade possui eventos culturais incríveis e alguns dos museus mais bonitos da Europa (e do mundo). Vale a pena provar a incrível culinária local, ver a famosa estátua de Davi, esculpida por Michelangelo, e contemplar o belíssimo Duomo.

6. Turin

Se visitar Florença, vale a pena aproveitar a oportunidade e conhecer também a maravilhosa cidade de Turin. Localizado na região italiana de Piemonte, o destino ganha cores incríveis e únicas durante o outono.

É difícil encontrar um lugar na Itália que não transpire riqueza em culinária, arte, cultura e história. Em Turin, isso não é diferente.

7. Ghent

A cidade belga de Ghent é uma das mais conhecidas do país e, com certeza, uma das mais belas e impactantes. Localizada na confluência entre os belos rios Scheldt e Leie, a região possui castelo, monumentos históricos, gastronomia incrível e eventos culturais impactantes.

Ghent definitivamente é um local para se visitar – e mais de uma vez. Há várias opções agradáveis para tornar as estadias incríveis e aproveitar o melhor que a Bélgica tem a oferecer.

8. Bilbao

Bilbao é uma ótima opção turística que, dentre outras atrações culturais, conta com o Museu Guggenheim, que abriga obras de artistas diversos, como Jean-Michel Basquiat, Yves Klein, Robert Motherwell e Andy Warhol.

A cidade também conta com paisagens inesquecíveis, como os vinhedos nos subúrbios, que fazem com que a junção perfeita entre ótima comida e bebidas deliciosas seja algo completamente possível.

9. Budapeste

Capital da Hungria, Budapeste é um ótimo destino para as férias de outono. Com paisagens maravilhosas, a cidade é uma das mais românticas e acolhedoras da Europa. O Central Market Hall, a Budapest Opera House, e o Castle Hill são apenas alguns dos inúmeros atrativos que aguardam o viajante nesta cidade incrível.

10. Amsterdã

A maravilhosa cidade holandesa é um destino especial para as temporadas de outono, com clima mais quente e cores vibrantes. Para quem não gosta das lotações em alta temporada, o local é bem mais tranquilo nesta época do ano.

A cidade possui lojas bacanas, livrarias maravilhosas e excelentes opções de culinária, atrações culturais e muita história preservada. Há tours e até mesmo jantares em navios inesquecíveis. Amsterdã definitivamente merece (e deve) ser visitada.

Quando viajar, vale a pena usar um bom serviço VPN, que ajuda a proteger sua conexão e te dá um nível ainda maior de segurança – o que é ótimo quando você precisar se conectar a redes públicas de Wi-Fi (que são mais vulneráveis a ataques) em hotéis, aeroportos, restaurantes e outros locais. Com uma boa VPN, você consegue mais segurança digital durante suas viagens.