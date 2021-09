Fernando Diniz elogia vontade de Nenê na volta ao Vasco: 'Tem um nível altíssimo'

17/09/2021 | 09:35



Fernando Diniz fez a sua estreia no Vasco com um empate por 1 a 1 com o CRB, na quinta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico gostou da atuação do time, apesar de ter sofrido o gol nos acréscimos do segundo tempo, e elogiou o meia Nenê, anunciado como reforço na última terça.

"Nenê tem um nível altíssimo. Ele é um talento. Ajudou a decidir o jogo na bola parada. É um exemplo de apaixonado pelo futebol. O cara ama o que faz, ele gosta de jogar, gosta de estar junto. Não gosta de ficar fora de treino e de jogo. Além do talento, ele nos emociona. Acho que ele gostaria de jogar até o final da vida. Ele agrega muito pela paixão que ele tem pelo esporte", apontou.

Com o resultado, o Vasco continuou estacionado na tabela de classificação, na 10.ª posição com 33 pontos, sendo oito atrás do G4. O foco total agora se volta para o confronto contra o Cruzeiro, neste domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25.ª rodada.

"Não tem outra coisa a fazer a não ser pensar no Cruzeiro. Tem a frustração pelo resultado, mas tem o lado positivo de os jogadores saberem que conseguiram executar. O Vasco tem de partir disso que fizemos hoje (quinta-feira) para melhor. Temos um clássico e vamos fazer de tudo para ganhar", disse Fernando Diniz.

O treinador terá um desfalque importante na defesa e o retorno de um jogador que tem entrado bem no time. Ao receber o terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Zeca está fora da partida contra a equipe mineira. Para a posição, Fernando Diniz terá à disposição o jovem Riquelme. No meio de campo, os volantes Michel e Romulo seguem se recuperando. O primeiro de uma lesão muscular e o segundo de uma pancada na região inguinal. A tendência é que ambos também fiquem de fora neste domingo.

Além deles, o zagueiro Miranda também não estará à disposição, já que foi suspenso pela Conmebol. O jogador foi flagrado em exame antidoping na partida contra o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, em dezembro de 2020. A substância encontrada no exame do atleta foi a canrenona, um diurético proibido pelos regulamentos.

Por outro lado, o time terá o retomo de uma peça importante, que tem entrado bem e marcou contra o Brasil-RS. Trata-se do atacante Daniel Amorim, que cumpriu suspensão e será opção no domingo. Um jogador que explora bem as jogadas aéreas o jogo físico da Série B.