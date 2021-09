Novo camisa 10 do Barcelona, Ansu Fati se recupera de lesão e volta a treinar

17/09/2021 | 08:27



O atacante espanhol Ansu Fati voltou a treinar nesta sexta-feira com os companheiros do Barcelona, no centro de treinamento do clube, um dia após os jogadores disponíveis para o técnico holandês Ronald Koeman terem recebido folga. O novo camisa 10 do time está em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo e ainda não será relacionado para o próximo compromisso, marcado para segunda-feira contra o Granada, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Este é o segundo dia que Ansu Fati é liberado para participar de treinamento desde a artroscopia que realizou em maio deste ano e o primeiro com quase a totalidade do elenco, dois dias após a derrota para o Bayern de Munique por 3 a 0, em Barcelona, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O lateral-esquerdo Jordi Alba e o meia-atacante Pedri, que estão entregues ao departamento médico por causa de lesões musculares, não treinaram nesta sexta-feira, assim como o zagueiro francês Samuel Umtiti, que teve um mal-estar e foi preservado.

Outros três atacantes do elenco comandado por Koeman - Ousmane Dembélé, Sergio Agüero e Martin Braithwaite - também ficaram de fora, já que estão afastados por causa de problemas físicos.

Último da lista, o dinamarquês foi submetido nesta quinta-feira a uma cirurgia no joelho esquerdo e o clube estima que o afastamento dele dos gramados será de três a quatro meses.