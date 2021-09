Testamos: luminária de mesa Baseus Desk Lamp agrada ao controlar iluminação por IA

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



17/09/2021 | 08:18



A luminária de mesa Baseus Desk Lamp agrada por diferentes motivos – design, portabilidade e tecnologia são algumas delas. O principal ponto negativo, entretanto, é seu preço: custa R$ 250 na loja oficial. O 33Giga avaliou o modelo por algumas semanas e, de forma geral, gostou muito do que viu.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

Ao tirar a luminária de mesa Baseus Desk Lamp da caixa, a primeira impressão é boa: trata-se de um gadget com um design simpático e compacto (como você pode ver no álbum no fim da reportagem). Minimalista, o eletrônico é formado por três peças (base, luminária e haste) e não tem botões físicos em sua superfície (apenas um liga/desliga, sob a base).

Baseus Desk Lamp

Luminária de mesa: dobrável e com luz inteligente

Materiais: ABS, PC e alúminio

Cor: cinza escuro (há versão branca)

Entrada: 5v DC

Potência nominal: 5w (máximo)

Fonte de luz: LED

Bateria: 2200 mah

Peso: 555 g

Tempo de carregamento: cerca de 3 horas

Tempo de trabalho: cerca de 3 horas na luz alta e aproximadamente 13 horas na luz baixa

Preço médio: R$ 250

Pontos positivos: belo design; fácil de usar; controlada por IA

Pontos negativos: capacidade da bateria; preço; tempo de carregamento

Site: aqui

Em funcionamento, a Baseus Desk Lamp também cumpre o que promete. Ilumina tranquilamente mais de 2 metros quadrados e oferece três opções de luz: branca, amarela e mista. O gadget ainda usa inteligência artificial para controlar o brilho de acordo com o ambiente.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O modelo, que tem bateria interna e é carregado por meio de uma porta USB-C, funciona por 3 horas seguidas sem pedir recarga quando ligada na luz branca. Na amarela, o tempo aumenta para 13 horas.

De forma geral, vale a compra para quem deseja uma luminária de mesa que orne com o home office e que seja fácil de transportar. Entretanto, é importante lembrar que há modelos muito mais baratos nos e-commerce brasileiros.

Abaixo, veja mais detalhes da luminária de mesa Baseus Desk Lamp. (As imagens são de divulgação da Baseus.)