Show noturno no castelo de Hogwarts retorna ao Universal Orlando

Redação

Do Rota de Férias



17/09/2021 | 07:56



A partir de 18 de setembro, o Universal Orlando Resort, nos Estados Unidos, vai retomar o show noturno inspirado no mundo mágico de Harry Potter. O espetáculo, chamado “Darks Arts at Hogwarts Castle”, é realizado com projeções no castelo de Hogwarts, na área de Hogsmeade, no parque Islands of Adventure.

Show noturno no castelo de Hogwarts

Conforme a escuridão cai em Hogsmeade, as artes das trevas são liberadas. Uma névoa e uma luz verde ameaçadora inundam o vilarejo. Comensais da Morte – seguidores devotos de Lord Voldemort – aparecem e ficam à espreita entre os visitantes com total desrespeito às leis bruxas. Além disso, é possível ver vilões e criaturas sinistras (como Dementadores, Aragog, Trasgos e Testrálios), que camuflam o castelo em uma exibição de luz, música e efeitos especiais, com direito à magia do feitiço Patronus – um dos mais famosos, difíceis e poderosos.

O espetáculo será realizado todas as noites, com horários de exibição do anoitecer até o fechamento do parque. Para mais detalhes, confira o site oficial do evento.

