Solange Gomes e Rico Melquiades discutem durante intervalo de atividade premiada em A Fazenda 13

17/09/2021 | 02:10



E tiveram muitos prêmios em A Fazenda 13! No episódio que foi ao ar nesta quinta-feira, dia 16, os peões participaram de uma atividade premiada. Dez participantes do reality ganharam uma quantia em dinheiro. E não parou por aí! Medrado levou um carro zero quilômetros e Aline Mineiro imunidade no jogo por uma semana.

É fogo no parquinho! Durante o intervalo rolou uma discussão entre Solange Gomes e Rico Melquiades - tudo começou porque a modelo vetou o influenciador da dinâmica.